Place au bien-être sur le pôle “Flexi studio” Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Place au bien-être sur le pôle “Flexi studio” Paris Expo Porte de Versailles, 26 février 2022, Paris. Place au bien-être sur le pôle “Flexi studio”

du samedi 26 février au dimanche 6 mars à Paris Expo Porte de Versailles

Parce qu’il est important d’associer une alimentation équilibrée à la pratique régulière d’une activité sportive, rendez-vous sur « LE FLEXI STUDIO » pour des sessions de fitness dispensées par une coach professionnelle ! Entre deux séances d’exercices, les visiteurs pourront également interagir en duplex avec Vincent Viet, trailer professionnel en pleine ascension de la montagne Sainte Victoire, et avec une diététicienne présente sur le stand. Des temps d’échanges ludiques et conviviaux rythmés par un quiz autour de l’équilibre alimentaire, du bien-être et du sport. Et pour aller plus loin, des vidéos animées illustreront les explications données par la diététicienne pour mieux comprendre le fonctionnement du corps.

Entrée libre

Sessions de fitness dispensées par une coach professionnelle Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T09:00:00 2022-02-26T19:00:00;2022-02-27T09:00:00 2022-02-27T19:00:00;2022-02-28T09:00:00 2022-02-28T19:00:00;2022-03-01T09:00:00 2022-03-01T19:00:00;2022-03-02T09:00:00 2022-03-02T19:00:00;2022-03-03T09:00:00 2022-03-03T19:00:00;2022-03-04T09:00:00 2022-03-04T19:00:00;2022-03-05T09:00:00 2022-03-05T19:00:00;2022-03-06T09:00:00 2022-03-06T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Place au bien-être sur le pôle “Flexi studio” Paris Expo Porte de Versailles 2022-02-26 was last modified: by Place au bien-être sur le pôle “Flexi studio” Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 26 février 2022 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris