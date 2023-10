Respas grastronomique de la Confrérie du porc cul noir Limousin Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche, 22 octobre 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Préparé par les chefs Benoît Bessaguet et René Maury. Autour du Grand Maître Raymonde Chaufaille. Sous la Haute Bienveillance de notre marraine Fabienne Thibeault.

Au menu :

-Cocktail de Bienvenue

-Feuilleté de pieds de cochon au vieux Cahors

-Granité Arédien

-Braisé de porc cul noir de 7h et son jus à l’essence de cèpes.

-Flan de Butternut et gratin à l’ancienne

Fromage « Petit blanc de Pierrette » et son mesclum

-Cannelé Limousin

Salle Attane, sur réservation auprès de l’Office de Tourisme .

35€/pers (hors vin), 12€ pour les enfants (- de 12 ans).

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . EUR.

Place Attane

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Prepared by chefs Benoît Bessaguet and René Maury. Around Grand Master Raymonde Chaufaille. Under the High Benevolence of our godmother Fabienne Thibeault.

On the menu:

-Welcome cocktail

-Feuilleté de pieds de cochon au vieux Cahors

-Granité Arédien

-Braised pork cul noir de 7h with porcini mushroom jus.

-Butternut flan and old-fashioned gratin

Petit Blanc de Pierrette » cheese and mesclum

-Cannelé Limousin

Salle Attane, on reservation at the Tourist Office .

35 /pers (excluding wine), 12? for children (under 12)

Preparado por los chefs Benoît Bessaguet y René Maury. En torno al Gran Maestre Raymonde Chaufaille. Bajo el patrocinio de nuestra madrina Fabienne Thibeault.

En el menú:

-Cóctel de bienvenida

-Hojaldre de manitas de cerdo con vino viejo de Cahors

-Granizado de Arédien

-Cul noir de 7h de cerdo estofado con jugo de setas porcini

-Flan de calabaza y gratinado a la antigua

Queso « Petit blanc de Pierrette » con mesclum

-Canelé de Limousin

Salle Attane, previa reserva en la Oficina de Turismo .

35 por persona (vino no incluido), 12 euros para los niños (menores de 12 años)

Zubereitet von den Küchenchefs Benoît Bessaguet und René Maury. Rund um die Großmeisterin Raymonde Chaufaille. Unter dem Hohen Wohlwollen unserer Patin Fabienne Thibeault.

Auf dem Menü:

-Begrüßungscocktail

-Blätterteig von Schweinefüßen mit altem Cahors

-Granité Arédien

-Schmorbraten vom 7h-Schwein « cul noir » und sein Saft mit Steinpilzessenz.

-Flan de Butternut und Gratin à l’ancienne »

Käse « Petit blanc de Pierrette » und sein Mesclum

-Cannelé Limousin

Salle Attane, auf Reservierung beim Fremdenverkehrsamt .

35/Person (ohne Wein), 12 für Kinder (unter 12 Jahren)

Mise à jour le 2023-10-02 par OT Pays de Saint-Yrieix