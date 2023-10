L’automne dans vos assiettes, repas du club des aînés de Saint-Yrieix Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche, 8 octobre 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Repas dansant .

Au menu :

Kir Vin Blanc à la Châtaigne et ses 3 Petites Madeleines Salées

Feuilleté de Boudin aux Châtaignes et Pommes

Filet Mignon sauce au Cidre avec Gratin Dauphinois et Tomates Provençales

Trio de Fromage sur son lit de Salade Verte

Pêche Melba

Café

Digestif

Vin : Rouge

Réservation jusqu’au Mardi 3 Octobre. Salle Attane à midi. 28€/pers.

2023-10-08 fin : 2023-10-08 18:00:00. EUR.

Place Attane

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Dinner dance.

On the menu:

Chestnut Kir Vin Blanc and 3 Petites Madeleines Salées

Puff pastry with chestnuts and apples

Filet Mignon with Cider Sauce, Gratin Dauphinois and Provençal Tomatoes

Trio of cheeses on a bed of green salad

Peach Melba

Coffee

Digestif

Wine : Red

Reservations until Tuesday, October 3. Salle Attane at noon. 28 per person

Cena con baile.

En el menú :

Kir de vino blanco con castañas y 3 magdalenas saladas pequeñas

Hojaldre con castañas y manzanas

Filete Mignon con salsa de sidra, gratinado Dauphinois y tomates provenzales

Trío de quesos sobre cama de ensalada verde

Melocotón Melba

Café

Digestif

Vino : Tinto

Reserva hasta el martes 3 de octubre. Salle Attane a mediodía. 28 por persona

Mahlzeit mit Tanz .

Auf der Speisekarte :

Weißweinkirsche mit Kastanien und 3 kleinen gesalzenen Madeleines

Blätterteigpastete mit Kastanien und Äpfeln

Filet Mignon in Cidre-Sauce mit Gratin Dauphinois und provenzalischen Tomaten

Käsetrio auf einem Bett aus grünem Salat

Pfirsich Melba

Kaffee

Digestif

Wein: Rotwein

Reservierung bis Dienstag, den 3. Oktober. Saal Attane um 12 Uhr. 28?/Pers

Mise à jour le 2023-10-01 par OT Pays de Saint-Yrieix