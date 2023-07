Atelier dessin : On a volé le reliquaire d’Arédius Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche, 19 juillet 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Atelier dessin de 7 à 77 ans avec Marek, auteur de bande dessinée. Dans le cadre du programme autour des Ostensions 2023..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 . .

Place Attane

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Drawing workshop for 7- to 77-year-olds with comic strip artist Marek. As part of the Ostensions 2023 program.

Taller de dibujo para niños de 7 a 77 años con Marek, autor de cómics. En el marco del programa Ostensions 2023.

Zeichenworkshop für 7- bis 77-Jährige mit dem Comic-Autor Marek. Im Rahmen des Programms rund um die Ostensions 2023.

