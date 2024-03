place assise Parvis de CCVA Villeurbanne, dimanche 7 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-07T14:00:00+02:00 – 2024-04-07T14:40:00+02:00

Fin : 2024-04-07T16:30:00+02:00 – 2024-04-07T17:10:00+02:00

Qui va à la chasse perd sa place ? Dans cette performance pour cinq interprètes et un banc public, le Collectif bim esquisse nos rapports à ce partenaire si familier et pourtant si malmené. Enjeu de compétitions frénétiques ou recherche d’équilibre, poste d’observation privilégié de paysages en mouvement, ou complice de quotidiennes tragédies, place assise interroge avec humour et poésie la notion même de territoire propre à cet objet du mobilier urbain si présent dans nos villes.

Parvis de CCVA 234 cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Charpennes Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Camille Arnaud