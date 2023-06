Concert de pop-louange Place Aristide Briand Souvigny Souvigny Catégories d’Évènement: Allier

Souvigny Concert de pop-louange Place Aristide Briand Souvigny, 24 juin 2023, Souvigny. Souvigny,Allier Concert de pop-louange du groupe lillois Holi.

2023-06-24 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-24 22:00:00. .

Place Aristide Briand Prieurale de Souvigny

Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Pop-louange concert by Lille band Holi Concierto pop-louange del grupo Holi de Lille Pop-Louise-Konzert der Gruppe Holi aus Lille

