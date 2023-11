Marché de Noël Place Aristide Briand, Rue Jean Jaurès et place Becquerel Chatillon-coligny Catégorie d’Évènement: Chatillon-coligny Marché de Noël Place Aristide Briand, Rue Jean Jaurès et place Becquerel Chatillon-coligny, 17 décembre 2023, Chatillon-coligny. Marché de Noël Dimanche 17 décembre, 09h00 Place Aristide Briand, Rue Jean Jaurès et place Becquerel Marché de Noël organisé par la municipalité dans le centre ville. Place Aristide Briand, Rue Jean Jaurès et place Becquerel Place Aristide Briand, Chatillon-coligny Chatillon-coligny [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 92 50 11 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T09:00:00+01:00 – 2023-12-17T17:00:00+01:00

2023-12-17T09:00:00+01:00 – 2023-12-17T17:00:00+01:00 FMACEN045V505EEA Mairie Détails Catégorie d’Évènement: Chatillon-coligny Autres Lieu Place Aristide Briand, Rue Jean Jaurès et place Becquerel Adresse Place Aristide Briand, Chatillon-coligny Ville Chatillon-coligny Lieu Ville Place Aristide Briand, Rue Jean Jaurès et place Becquerel Chatillon-coligny latitude longitude 47.82272;2.84589

Place Aristide Briand, Rue Jean Jaurès et place Becquerel Chatillon-coligny https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatillon-coligny/