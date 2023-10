Marché de Noël Place Aristide Briand & Rue Jean Jaurès Chatillon-coligny Catégorie d’Évènement: Chatillon-coligny Marché de Noël Place Aristide Briand & Rue Jean Jaurès Chatillon-coligny, 17 décembre 2023, Chatillon-coligny. Marché de Noël Dimanche 17 décembre, 09h00 Place Aristide Briand & Rue Jean Jaurès Marché de Noël organisé par la municipalité, place Aristide Briand et rue Jean Jaurès. Idées cadeaux et spectacle de rue « Les Ducs enguirlandés pour Noël ». Place Aristide Briand & Rue Jean Jaurès Place Aristide Briand, Chatillon-coligny Chatillon-coligny [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 92 50 11 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

latitude longitude 47.82272;2.84589

