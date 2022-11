TELETHON. MARTIGUES SPORT ATHLETISME Place Aristide Briand quartier de l’île Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Inscription obligatoire et gratuite pour les enfants

Le MSA organise en partenariat avec le Lions Club Martigues, « Les Foulées téléthon des enfants » de 4 à 13 ans le Samedi 03 Décembre 2022 Place Aristide Briand quartier de l’île Martigues Martigues Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur DESCRIPTION 3 courses OPEN pour les catégories suivantes : babies, benjamins et minimes, d’une distance de 800, 1200 et 1600 m dans le centre piétonnier de l’Ile.

Les plus petits feront le parcours de 800 m accompagnés d’un parent.

Installation sur la place Aristide Briand : Kid athlé stadium dont ce sera ……… l’inauguration ! LOCALISATION

