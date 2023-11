Les dangers de la lecture Place Aristide Briand Neuville-de-Poitou, 24 novembre 2023, Neuville-de-Poitou.

Neuville-de-Poitou,Vienne

Conférence assez pertinente « Les dangers de la lecture » par la compagnie Cous’Toujours. Vendredi 24 novembre à 20h30 au Majestic de Neuville de Poitou. Orgnisée par l’association des rencontres culturelles de Neuville..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . EUR.

Place Aristide Briand

Neuville-de-Poitou 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Relevant conference « The dangers of reading » by the Cous’Toujours company. Friday November 24 at 8.30pm at the Majestic in Neuville de Poitou. Organized by the association des rencontres culturelles de Neuville.

Conferencia « Los peligros de la lectura » a cargo de la compañía Cous’Toujours. Viernes 24 de noviembre a las 20.30 h en el Majestic de Neuville de Poitou. Organizado por la asociación de encuentros culturales de Neuville.

Ziemlich relevanter Vortrag « Die Gefahren des Lesens » von der Gesellschaft Cous’Toujours. Freitag, den 24. November um 20:30 Uhr im Majestic in Neuville de Poitou. Organisiert von der Association des rencontres culturelles de Neuville.

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de Tourisme du Haut-Poitou