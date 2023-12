Marché de Noël Place Aristide Briand Morcenx-la-Nouvelle, 3 décembre 2023, Morcenx-la-Nouvelle.

Morcenx-la-Nouvelle,Landes

Toute la journée, balades avec les tontons bikers et promenades à poneys.

Nombreux exposants

10h : Ouverture/ 12h : Restauration sur place / 14h : arrivée du Père-Noël et photos / 14h30 : défilé et spectacle danse country / 15h30 : Tirage au sort de la tombola

Entrée libre.

Place Aristide Briand

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



All day long, rides with the tontons bikers and pony rides.

Numerous exhibitors

10am: Opening / 12pm: Catering on site / 2pm: arrival of Santa Claus and photos / 2:30pm: parade and country dance show / 3:30pm: Tombola draw

Free admission

Durante todo el día, paseos en moto con los tontons y paseos en poni.

Numerosos expositores

10.00 h: inauguración / 12.00 h: catering in situ / 14.00 h: llegada de Papá Noel y fotos / 14.30 h: desfile y espectáculo de bailes campestres / 15.30 h: sorteo de la tómbola

Entrada gratuita

Den ganzen Tag über Fahrten mit den « Tontons Bikers » und Ponyreiten.

Zahlreiche Aussteller

10 Uhr: Eröffnung/ 12 Uhr: Verpflegung vor Ort / 14 Uhr: Ankunft des Weihnachtsmanns und Fotos / 14.30 Uhr: Umzug und Country-Tanz-Show / 15.30 Uhr: Verlosung der Tombola

Freier Eintritt

