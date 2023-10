Les Foulées Roses Morcenaises Place Aristide Briand Morcenx-la-Nouvelle, 29 octobre 2023, Morcenx-la-Nouvelle.

Morcenx-la-Nouvelle,Landes

Octobre Rose contre le cancer, la ville de Morcenx-la-Nouvelle et l’Association des Commerçants et Artisans organisent les 1ères Foulées Roses Morcenaises. Participez à une marche ou une course de 5 km dans le centre-ville de Morcenx.

Inscriptions à l’Office de Tourisme ou à la mairie ..

2023-10-29 fin : 2023-10-29 . EUR.

Place Aristide Briand

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



In the fight against cancer, the town of Morcenx-la-Nouvelle and the Association des Commerçants et Artisans are organizing the 1st Foulées Roses Morcenaises. Take part in a 5 km walk or run in Morcenx town center.

Registration at the Tourist Office or Town Hall.

En el marco de la lucha contra el cáncer, la ciudad de Morcenx-la-Nouvelle y la Asociación de Comerciantes y Artesanos organizan las 1as Foulées Roses Morcenaises. Participe en una marcha o carrera de 5 km por el centro de Morcenx.

Inscripciones en la Oficina de Turismo o en el Ayuntamiento.

Rosa Oktober gegen Krebs, die Stadt Morcenx-la-Nouvelle und die Association des Commerçants et Artisans organisieren die 1. Foulées Roses Morcenaises. Nehmen Sie an einer 5 km langen Wanderung oder einem Lauf durch das Stadtzentrum von Morcenx teil.

Anmeldung im Fremdenverkehrsamt oder im Rathaus .

Mise à jour le 2023-10-02 par OT Morcenx