Marché de printemps Place Aristide Briand Lormont Catégories d’Évènement: Gironde

Lormont Marché de printemps Place Aristide Briand Lormont, 27 avril 2024 07:00, Lormont. Marché de printemps Samedi 27 avril 2024, 09h00 Place Aristide Briand Entrée libre Place Aristide Briand 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-27T09:00:00+02:00 – 2024-04-27T16:00:00+02:00

2024-04-27T09:00:00+02:00 – 2024-04-27T16:00:00+02:00 Marché Animation Détails Heure : 07:00 Catégories d’Évènement: Gironde, Lormont Autres Code postal 33310 Lieu Place Aristide Briand Adresse 33310 Lormont Ville Lormont Departement Gironde Age max 99 Lieu Ville Place Aristide Briand Lormont Latitude 44.880174 Longitude -0.523186 latitude longitude 44.880174;-0.523186

Place Aristide Briand Lormont Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lormont/