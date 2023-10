Cet évènement est passé Nettoyons les berges de Garonne ! Place Aristide Briand Lormont Catégories d’Évènement: Gironde

Lormont Nettoyons les berges de Garonne ! Place Aristide Briand Lormont, 30 septembre 2023, Lormont. Nettoyons les berges de Garonne ! Samedi 30 septembre, 13h30 Place Aristide Briand Participation gratuite Dans le cadre des 48h Nature organisée par la Région Nouvelle-Aquitaine.

Collecte de déchets organisée par l’association La Vie au Vieux Lormont, en partenariat avec Surfrider et le SMEAG (Syndicat mixte d’études et d’aménagement de la Garonne), sur 1,5km de berges de Garonne Place Aristide Briand Place Aristide Briand 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 43 94 01 19 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Ecologie Nettoyage
Place Aristide Briand
Adresse Place Aristide Briand 33310 Lormont
Ville Lormont
Departement Gironde

