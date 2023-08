Magie d’une nuité d’été Concert en plein-air Place Aristide Briand Épernon, 2 septembre 2023, Épernon.

Épernon,Eure-et-Loir

Pour cette dernière date du festival « Magie d’une nuit d’été », l’Office de Tourisme des Portes Euréliennes propose un concert en plein-air en partenariat avec les commerçants locaux pour un pique-nique convivial et festif..

2023-09-02 fin : 2023-09-02 22:00:00. EUR.

Place Aristide Briand

Épernon 28230 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



For this last date of the « Magie d’une nuit d’été » festival, the Office de Tourisme des Portes Euréliennes is offering an open-air concert in partnership with local merchants for a convivial and festive picnic.

Para esta última cita del festival « La magia de una noche de verano », la Oficina de Turismo de Portes Euréliennes propone, en colaboración con los comerciantes locales, un concierto al aire libre para disfrutar de un picnic festivo y distendido.

An diesem letzten Termin des Festivals « Magie einer Sommernacht » bietet das Office de Tourisme des Portes Euréliennes in Zusammenarbeit mit den örtlichen Geschäftsleuten ein Open-Air-Konzert für ein gemütliches und festliches Picknick an.

Mise à jour le 2023-08-23 par PORTES EURELIENNES D’ILE DE FRANCE