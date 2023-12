L’empreinte : Orchestre à l’école 2024 Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde, 13 mars 2024, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 15:30:00

fin : 2024-03-13

Un orchestre à l’école est un dispositif transformant une classe entière en orchestre, en principe pendant 3 ans (de la 5e à la 3e). Il devient une matière à part entière et est obligatoirement inscrit dans le projet d’établissement, avec l’aval de l’inspection académique. Chaque orchestre s’appuie sur un partenariat très fort entre un établissement scolaire, un établissement d’enseignement de la musique, des collectivités territoriales et des structures culturelles du territoire.

A 15h30. En partenariat avec Festival de le Vézère. En lien avec le concert d’Anne Gastinel et Claire Désert. Gratuit sur réservation: 05 55 22 15 22..

Place Aristide Briand

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-18 par Corrèze Tourisme