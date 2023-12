L’Empreinte: L’eau douce Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde, 6 mars 2024, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 16:00:00

fin : 2024-03-06 16:30:00

Nathalie Pernette – Compagnie Pernette

Clapotis, craquements gelés et nuages vaporeux : l’eau s’invite dans tous ses états dans une dérive chorégraphique atmosphérique pour tout petits.

A 16h. Dès 3 ans..

Nathalie Pernette – Compagnie Pernette

Clapotis, craquements gelés et nuages vaporeux : l’eau s’invite dans tous ses états dans une dérive chorégraphique atmosphérique pour tout petits.

A 16h. Dès 3 ans.

Nathalie Pernette – Compagnie Pernette

Clapotis, craquements gelés et nuages vaporeux : l’eau s’invite dans tous ses états dans une dérive chorégraphique atmosphérique pour tout petits.

A 16h. Dès 3 ans.

.

Place Aristide Briand

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-16 par Brive Tourisme