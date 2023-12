L’Empreinte: Le petit B Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde, 14 février 2024, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 16:00:00

fin : 2024-02-14 16:30:00

Marion Muzac – Le Gymnase CDCN Roubaix Hauts-de-France

Plongeon sensoriel dans un paysage de formes aussi douces que la peau. La danse s’ouvre aux tout petits dans une installation moelleuse, à portée de mains.

A 16h. Dès 1 an..

Place Aristide Briand

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-16 par Brive Tourisme