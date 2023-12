L’Empreinte: After du spectacle Silent Legacy avec DJ Solone Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde, 13 février 2024, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13 22:00:00

fin : 2024-02-13 00:00:00

Dans le cadre du festival Hip-Hop propulsé par la SMAC Des Lendemains Qui Chantent

En after du spectacle Silent Lagacy

Solone, est un dj et producteur français, dont le projet débute avec un album de chambre en 2020, aux couleurs uk garage, electronica experimental et dowtempo.

A 22h..

A 22h.

Place Aristide Briand

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



