L’Empreinte: Gadoue (cirque) Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde, 10 février 2024, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 18:00:00

fin : 2024-02-10 18:30:00

Nathan Israël – Luna Rousseau – Le Jardin des Délices

Une toute petite piste couverte d’argile blanche glissante sert de scène à l’homme en complet-veston, si propre, si chic ! Il tente de jongler avec une balle, sans se salir, sans glisser, sans la faire tomber : mission impossible – pour notre plus grand plaisir. L’homme-jongleur patauge en caleçon, patouille, jongle avec son corps, se couvre de gadoue, construit des sculptures d’argile sur sa tête. La palette est infinie. Voir un adulte-artiste jouer ainsi avec la boue procure une joie hilare au public-enfant, trop heureux de voir les grands enfin s’autoriser ce qui est d’habitude si défendu ! Avec ce petit bijou de spectacle régressif et jouissif, Nathan Israël, lanceur de massues et jongleur, déjoue les conventions sociales et replonge aux racines du cirque, dans un numéro clownesque qui engage tout son corps.

A 18h. Dès 5 ans..

EUR.

Place Aristide Briand

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



