Début : 2024-02-08 19:00:00

fin : 2024-02-08 De Karin Serres – Annabelle Sergent – Compagnie Loba

Une femme se souvient de son expérience adolescente, dans une forêt sauvage. Annabelle Sergent, seule en scène, retrouve les mots de Karin Serres pour ce thriller au contact du vivant.

A 19h. Dès 9 ans. Durée: 1h..

Place Aristide Briand

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

