Du bleu en hiver : Sugar sugar place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde, 3 février 2024, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 23:00:00

fin : 2024-02-03 00:15:00

Batterie acoustique contre synthétique modulaire, ambiant techno contre boom boom à facettes. Sugar Sugar, c’est un combat sans calorie, une passe-d’armes jamais édulcorée où l’humain est aux prises avec les machines. Immersif, réjouissant et hautement addictif, ce live électro-acoustique est à la pointe de l’exploration ludique et de l’avantgarde captivante. Sugar Sugar joint l’utile à l’agréable, le savant et le populaire, sur le sol d’un dancefloor libératoire.

A 23h. Gratuit.

Batterie acoustique contre synthétique modulaire, ambiant techno contre boom boom à facettes. Sugar Sugar, c’est un combat sans calorie, une passe-d’armes jamais édulcorée où l’humain est aux prises avec les machines. Immersif, réjouissant et hautement addictif, ce live électro-acoustique est à la pointe de l’exploration ludique et de l’avantgarde captivante. Sugar Sugar joint l’utile à l’agréable, le savant et le populaire, sur le sol d’un dancefloor libératoire.

A 23h. Gratuit

Batterie acoustique contre synthétique modulaire, ambiant techno contre boom boom à facettes. Sugar Sugar, c’est un combat sans calorie, une passe-d’armes jamais édulcorée où l’humain est aux prises avec les machines. Immersif, réjouissant et hautement addictif, ce live électro-acoustique est à la pointe de l’exploration ludique et de l’avantgarde captivante. Sugar Sugar joint l’utile à l’agréable, le savant et le populaire, sur le sol d’un dancefloor libératoire.

A 23h. Gratuit

EUR.

place Aristide Briand

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-15 par Brive Tourisme