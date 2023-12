Du bleu en hiver : Tarzan & Tarzan place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde, 3 février 2024, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 18:30:00

fin : 2024-02-03 20:00:00

Bien mieux que Johnny Weissmuller et Christophe Lambert dansant le Paso doble, ce Tarzan & Tarzan est un double parfait, doté d’un grand cri ravageur et d’une malice non feinte. La tête à l’envers, sans trembler, et avec l’exigence dont est armée leur collection de chansons détonantes. Aucun interdit, la musique des deux toulousaines reste tout à fait libre. Tantôt d’un calme olympien, tantôt furieusement explosive. Sam Brault et Mario.n Jo traversent avec le sourire une jungle d’instrument. Jugez plutôt : voix chantées, synthétiseur modulaire, guitare et violon plus ou moins préparés. Douceur de traviole,

mélodies sinueuses et boucan formidable. Les voix dansent sur cette étoffe dont sont armés les rêves, défiant les genres comme les attentes. De liane en liane, ce terrain de jeu intimiste et génial, a les atours d’une canopée langoureuse.

A 18h30. Gratuit.

place Aristide Briand

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



