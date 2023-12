Du bleu en hiver : Alexandre Saada place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde, 2 février 2024, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 18:30:00

fin : 2024-02-02

« La vie est une fumée. Il reste la peinture, heureusement » disait le peintre Félix Vallotton. « Reste la musique », complèterait Alexandre Saada. Avignonnais de naissance, le pianiste connaît la lumière et la vibration. On pourrait facilement imaginer ce fan de Coltrane et de Rachmaninov comme un peintre-improvisateur. Sa musique, nourrie des pygmées comme de Marthe Reeves, appelle les images, appelle l’oeil et l’oreille en même temps. Il faut dire ici que Saada a composé pour des films et des séries. Sans apparat ni égo démonstratif, Saada a la force tranquille, sait prendre le temps, d’un geste inventif, doux et précis. Sous ses doigts, le piano se transforme en formidable machine à voir. Alors, on se pose, on observe et on écoute. Apaisé et assis face à un possible infini qui se projette alors dans nos imaginaires, palpitant et lumineux. Laissant sourdre une musique captivan

A 18h30.

place Aristide Briand

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



