Du bleu en hiver : Chassol place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde, 2 février 2024, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 21:00:00

fin : 2024-02-02 22:30:00

“I’m Not a Real Person » disait Basquiat. Réel, Chassol lui l’est. Et son kaléidoscope sonore a la force d’une musique faite de longues trames de jazz, de groove, de punchlines pop et d’harmonies radieuses. Ce set aura la même couleur, la même silhouette fluide, grandiose et gargantuesque, augmentée de quelques extraits de sa création pour la Philharmonie de Paris dans le cadre de l’expo consacrée au street genius de la peinture. Parenté immédiate avec Basquiat pour Chassol. Lui aussi verse dans une forme d’art du collage de rue. Entre fiction et réalité réinventée. De ses X-Pianos vrombissent les bruits et les sons des villes de la Martinique (Big Sun) ou de la Nouvelle-Orléans (Nola Chérie), se dessinent des fresques urbaines et multisensorielles. Les frontières entre l’ouïe et la vue s’effacent et n’ont plus cours. On entend les images. Ou l’inverse. À vous de voir.

A 21h..

“I’m Not a Real Person » disait Basquiat. Réel, Chassol lui l’est. Et son kaléidoscope sonore a la force d’une musique faite de longues trames de jazz, de groove, de punchlines pop et d’harmonies radieuses. Ce set aura la même couleur, la même silhouette fluide, grandiose et gargantuesque, augmentée de quelques extraits de sa création pour la Philharmonie de Paris dans le cadre de l’expo consacrée au street genius de la peinture. Parenté immédiate avec Basquiat pour Chassol. Lui aussi verse dans une forme d’art du collage de rue. Entre fiction et réalité réinventée. De ses X-Pianos vrombissent les bruits et les sons des villes de la Martinique (Big Sun) ou de la Nouvelle-Orléans (Nola Chérie), se dessinent des fresques urbaines et multisensorielles. Les frontières entre l’ouïe et la vue s’effacent et n’ont plus cours. On entend les images. Ou l’inverse. À vous de voir.

A 21h.

“I’m Not a Real Person » disait Basquiat. Réel, Chassol lui l’est. Et son kaléidoscope sonore a la force d’une musique faite de longues trames de jazz, de groove, de punchlines pop et d’harmonies radieuses. Ce set aura la même couleur, la même silhouette fluide, grandiose et gargantuesque, augmentée de quelques extraits de sa création pour la Philharmonie de Paris dans le cadre de l’expo consacrée au street genius de la peinture. Parenté immédiate avec Basquiat pour Chassol. Lui aussi verse dans une forme d’art du collage de rue. Entre fiction et réalité réinventée. De ses X-Pianos vrombissent les bruits et les sons des villes de la Martinique (Big Sun) ou de la Nouvelle-Orléans (Nola Chérie), se dessinent des fresques urbaines et multisensorielles. Les frontières entre l’ouïe et la vue s’effacent et n’ont plus cours. On entend les images. Ou l’inverse. À vous de voir.

A 21h.

.

place Aristide Briand

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-14 par Brive Tourisme