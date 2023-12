Du bleu en hiver : After Tropicool place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde

Corrèze Du bleu en hiver : After Tropicool place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde, 1 février 2024, Brive-la-Gaillarde. Brive-la-Gaillarde Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 23:00:00

fin : 2024-02-01 01:00:00 Deadloss & Dj shaker assure la fin de soirée avec un set caliente sous haute influence latine.

A 23h. Gratuit.

Deadloss & Dj shaker assure la fin de soirée avec un set caliente sous haute influence latine.

A 23h. Gratuit

Deadloss & Dj shaker assure la fin de soirée avec un set caliente sous haute influence latine.

A 23h. Gratuit EUR.

place Aristide Briand

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-11 par Brive Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde, Corrèze Autres Code postal 19100 Lieu place Aristide Briand Adresse place Aristide Briand Ville Brive-la-Gaillarde Departement Corrèze Lieu Ville place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Latitude 45.1640224 Longitude 1.5353157 latitude longitude 45.1640224;1.5353157

place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brive-la-gaillarde/