Du bleu en hiver : Roberto Fonseca « La Gran Diversion » place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde, 1 février 2024, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 21:00:00

fin : 2024-02-01 22:30:00

Un siècle avant notre ère, Cuba dansait à Montmartre. C’était dans un club devenu mythique, la Cabane Cubaine. Le Tout-Paris des années folles se plongeait alors dans l’ivresse des notes et des couleurs chaudes jusqu’à l’aube. Le virtuose et sa Band interprètent des morceaux enivrants inspirés par les grands noms de l’époque, comme le pianiste Lily Martinez, pour n’en citer qu’un.

Roberto Fonseca sait mixer avec brio anciennes danzones et sonorités actuelles. Pas de mélancolie en carton-pâte mais la joie de fabriquer sa propre machine à remonter le temps. Ça vrille, ça vibre. La Gran Diversion ressuscite le cabaret et sa chaleur sensuelle avec croisements swing, repiquages mambo, citations salsa et scansions rumba. Roberto Fonseca relève le défi d’une expérience toujours plus immersive dans l’âge d’or de la musique cubaine pour notre plus grand plaisir !

place Aristide Briand

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



