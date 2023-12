Du bleu en hiver : Ana Carla Maza Trio « Caribe » place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde, 1 février 2024, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 18:30:00

fin : 2024-02-01 20:00:00

Cuba libre. La Grande Île a le mélange facile, la musique constante. Logique caribéenne, oblige. Les musiciens de l’archipel ne jouent pas autrement que dans cette grande marmite où chacun pioche chez l’un pour mieux reprendre à l’autre, et recomposer avec un troisième. Cocktail habile mais impossible à rater. Cuba a des musiques qui se redéfinissent sans cesse. Encore plus évident quand on entend Ana Carla Maza jouer et chanter. La musicienne cubaine a déjà flirté avec la samba brésilienne et le tango argentin. Elle est aussi une conteuse sonore hors-pair des atmosphères de l’île et de celles d’Amérique du Sud. Avec Caribe, elle prolonge ce « un peu de partout » et s’accommode sans mal du créole, saupoudré d’un peu d’espagnol et de français. Latino, jazz, classique et reggae dans le doseur. Shake, shake shake trois fois, et Caribe livre sa propre potion. Magique, forcément.

A 18h30.

A 18h30.

A 18h30.

place Aristide Briand

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



