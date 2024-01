Le Conservatoire au Théâtre: Tableau d’hiver (Théâtre de Brive) Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde, samedi 20 janvier 2024.

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 15:00:00

fin : 2024-01-20 17:00:00

Ce concert est le fruit d’un partenariat entre le Conservatoire de Brive, L’Empreinte et l’orchestre de l’Opéra de Limoges. L’orchestre symphonique du Conservatoire présentera à cette occasion l’aboutissement de son travail depuis le début de l’année scolaire. Cette année, les élèves ont pu bénéficier, en plus de ceux de leurs professeurs, des conseils de musiciens de l’orchestre de l’Opéra de Limoges qui se produiront en concert ce même 20 janvier au soir, également à l’Empreinte, sous la direction de Philippe Forget.

A 15h. Tarif: 10 euros. Infos: 05 55 18 17 80.

Place Aristide Briand

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



