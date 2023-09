L’Empreinte : Atelier parents-enfants « Fiesta » Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde, 10 janvier 2024, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Les petits jeux théâtraux proposés créent un moment exceptionnel entre parents et enfants. Improvisations et exercices développent la confiance, l’écoute, le regard, le travail dans l’espace. À travers ces exercices, cet atelier propose de profiter de ce temps partagé où les enfants peuvent parfois devenir des adultes et les adultes des enfants ! Atelier proposé en lien avec le spectacle Fiesta à l’issue de la représentation le mercredi 10 janvier à 14h. Gratuit sur réservation. Dés 6 ans..

2024-01-10 fin : 2024-01-10 . EUR.

Place Aristide Briand

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The little theatrical games on offer create an exceptional moment between parents and children. Improvisations and exercises develop confidence, listening skills, eye contact and work in space. Through these exercises, this workshop proposes to take advantage of this shared time when children can sometimes become adults, and adults can become children! Workshop offered in conjunction with the show Fiesta, after the performance on Wednesday, January 10 at 2pm. Free with reservation. Ages 6 and up.

Los pequeños juegos teatrales que se proponen crean un momento excepcional entre padres e hijos. Las improvisaciones y los ejercicios desarrollan la confianza, la capacidad de escucha, el contacto visual y la conciencia espacial. ¡A través de estos ejercicios, este taller propone aprovechar este momento compartido en el que los niños a veces pueden convertirse en adultos y los adultos en niños! Taller propuesto conjuntamente con el espectáculo Fiesta después de la representación del miércoles 10 de enero a las 14h. Gratuito con reserva. A partir de 6 años.

Die vorgeschlagenen kleinen Theaterspiele schaffen einen außergewöhnlichen Moment zwischen Eltern und Kindern. Improvisationen und Übungen fördern das Vertrauen, das Zuhören, den Blick und die Arbeit im Raum. In diesem Workshop geht es darum, diese gemeinsame Zeit zu genießen, in der Kinder manchmal zu Erwachsenen und Erwachsene zu Kindern werden können! Dieser Workshop wird in Verbindung mit dem Stück Fiesta im Anschluss an die Vorstellung am Mittwoch, den 10. Januar um 14 Uhr angeboten. Kostenlos mit Reservierung. Ab 6 Jahren.

Mise à jour le 2023-08-29 par Corrèze Tourisme