L’Empreinte : Plusieurs Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde, 28 novembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Bertrand Bossard, comédien tout terrain, créateur d’objets scéniques décalés, drôles et grinçants, se place pour la première fois aux côtés d’Akira, pur-sang portugais. Que peuvent bien alors se raconter ce cavalier chevronné et grand bavard et ce cheval-acteur du Théâtre du Centaure de Marseille, présence immobile mais loin d’être muette ? Tout… rien… l’essentiel ! Comment les êtres humains laissent bien peu de place à toutes les autres espèces vivantes, comment l’homme a réussi le tour de force de détruire la nature, au risque d’aller lui-même droit dans le mur. Le 28 novembre à 20h et le 29 novembre à 19h..

2023-11-28 fin : 2023-11-28 . EUR.

Place Aristide Briand

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Bertrand Bossard, all-round comedian and creator of quirky, funny and grating stage objects, places himself for the first time alongside Akira, a Portuguese thoroughbred. So what can this seasoned rider and big talker and this horse-actor from Marseille?s Théâtre du Centaure, a motionless but far from mute presence, have to say to each other? Everything? nothing? the essential! How human beings leave very little room for all other living species, how man has succeeded in the tour de force of destroying nature, at the risk of driving himself into the wall. November 28 at 8pm and November 29 at 7pm.

Bertrand Bossard, cómico polifacético y creador de objetos escénicos insólitos, divertidos y chirriantes, está por primera vez al lado de Akira, un pura sangre portugués. ¿Qué pueden decirse este avezado jinete y charlatán y este caballo-actor del Théâtre du Centaure de Marsella, de presencia inmóvil pero lejos de ser mudo? ¿Todo? ¿Nada? ¡Lo esencial! Cómo el ser humano deja muy poco espacio a todas las demás especies vivas, cómo el hombre ha conseguido el tour de force de destruir la naturaleza, a riesgo de estrellarse contra la pared. 28 de noviembre a las 20.00 h y 29 de noviembre a las 19.00 h.

Bertrand Bossard, ein Allround-Komiker und Schöpfer von schrägen, witzigen und knirschenden Bühnenobjekten, stellt sich zum ersten Mal an die Seite von Akira, einem portugiesischen Vollblutpferd. Was können sich dieser erfahrene Reiter, der viel redet, und das Pferd des Théâtre du Centaure in Marseille, eine unbewegliche, aber keineswegs stumme Präsenz, erzählen? Alles, nichts, das Wesentliche! Wie die Menschen allen anderen Lebewesen wenig Platz lassen, wie der Mensch das Kunststück vollbracht hat, die Natur zu zerstören und dabei Gefahr läuft, selbst gegen die Wand zu fahren. Am 28. November um 20 Uhr und am 29. November um 19 Uhr.

