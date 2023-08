L’Empreinte: Un mois à la campagne Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde, 24 novembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Dans la langueur d’un été russe de la fin du XIXe siècle, à la campagne, un couple bourgeois voit son monde voler en éclat sous l’effet des sentiments exacerbés et d’un climat politique effervescent. L’arrivée d’un jeune précepteur, empli de théories révolutionnaires et de désir pour la maîtresse de maison, soulève un vent de passions contradictoires et irrémédiables. Quelques années avant Tchekhov, Ivan Tourgueniev bouleverse les codes du théâtre et signe ce qui reste comme sa plus grande pièce. Clément Hervieu-Léger, qui avait récolté un Molière pour son emballant Goldoni (Une des dernières soirées de Carnaval), transporte cette fresque russe dans l’Italie de l’après-guerre, comme un clin d’œil à la bourgeoisie sur le déclin des films de Visconti ou au souffle contestataire de Pasolini. Le 24 novembre à 20h et le 25 novembre à 19h..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . EUR.

Place Aristide Briand

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



In the languid Russian summer of the late 19th century, a bourgeois country couple’s world is shattered by heightened emotions and an effervescent political climate. The arrival of a young tutor, full of revolutionary theories and desire for the mistress of the house, stirs up a wind of contradictory and irredeemable passions. A few years before Chekhov, Ivan Tourgueniev overturned the codes of the theater in what remains his greatest play. Clément Hervieu-Léger, who won a Molière for his thrilling Goldoni (Une des dernières soirées de Carnaval), transports this Russian fresco to post-war Italy, in a nod to the declining bourgeoisie of Visconti?s films or the protest movement of Pasolini. November 24 at 8pm and November 25 at 7pm.

En el lánguido verano ruso de finales del siglo XIX, una pareja de clase media del campo ve su mundo destrozado por los efectos de las emociones exacerbadas y de un clima político turbulento. La llegada de un joven tutor, lleno de teorías revolucionarias y de deseos por la dueña de la casa, despierta pasiones contradictorias e irredimibles. Unos años antes que Chéjov, Ivan Turguéniev dio la vuelta a los códigos teatrales en la que sigue siendo su obra cumbre. Clément Hervieu-Léger, ganador de un Molière por su emocionante Goldoni (Une des dernières soirées de Carnaval), traslada este fresco ruso a la Italia de la posguerra, como un guiño a la burguesía en decadencia de las películas de Visconti o al movimiento de protesta de Pasolini. 24 de noviembre a las 20:00 h y 25 de noviembre a las 19:00 h.

Jahrhunderts auf dem Land in Russland: Die Welt eines bürgerlichen Ehepaars wird von übersteigerten Gefühlen und einem turbulenten politischen Klima erschüttert. Die Ankunft eines jungen Hauslehrers, der von revolutionären Theorien und dem Verlangen nach der Hausherrin erfüllt ist, entfacht eine Welle widersprüchlicher und unwiderruflicher Leidenschaften. Einige Jahre vor Tschechow stellte Iwan Turgenjew die Codes des Theaters auf den Kopf und schrieb ein Stück, das als sein größtes gilt. Clément Hervieu-Léger, der für seinen mitreißenden Goldoni (Une des dernières soirées de Carnaval) mit einem Molière ausgezeichnet wurde, verlegt dieses russische Fresko in das Italien der Nachkriegszeit, wie eine Anspielung auf die untergehende Bourgeoisie in Viscontis Filmen oder auf Pasolinis Protestbewegung. Am 24. November um 20 Uhr und am 25. November um 19 Uhr.

Mise à jour le 2023-08-28 par Corrèze Tourisme