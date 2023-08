L’Empreinte : Wilhem Latchoumia Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde, 16 novembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Pianiste reconnu pour son éclectisme, Wilhem Latchoumia aime explorer les répertoires moins courus. En témoigne ce programme aux sonorités sud-américaines et ibériques, autour de deux de ses compositeurs fétiches – Heitor Villa-Lobos et Manuel de Falla – auxquels il a déjà consacré des albums multirécompensés (Impressoes et Pièces pour piano seul). À cheval sur les XIXe et XXe siècles, ces musiciens ont chacun su marier les folklores de leur pays – choro brésilien pour Villa-Lobos, influences andalouses pour de Falla – et des écritures plus savantes, tout en rythme vigoureux et sonorités alanguies. Sous l’influence de Debussy pour l’un, de Ravel pour l’autre. Curiosité finale de la soirée, la découverte de Federico Monpou, compositeur catalan dont Latchoumia donne à entendre de délicates pièces pour enfants. Le 16 novembre à 20h. En partenariat avec le Festival de la Vézère..

2023-11-16 fin : 2023-11-16 . .

Place Aristide Briand

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



A pianist renowned for his eclecticism, Wilhem Latchoumia likes to explore lesser-known repertoires. This program, with its South American and Iberian sounds, features two of his favorite composers: Heitor Villa-Lobos and Manuel de Falla Heitor Villa-Lobos and Manuel de Falla? to whom he has already devoted multi award-winning albums (Impressoes and Pièces pour piano seul). Straddling the 19th and 20th centuries, each of these musicians combined the folklores of their homelands – Brazilian choro for Villa-Lobos, Andalusian influences for de Falla – with more sophisticated writing, all vigorous rhythm and languid sonorities. Influenced by Debussy for one, Ravel for the other. The final curiosity of the evening is the discovery of Federico Monpou, a Catalan composer whose delicate children?s pieces Latchoumia brings to life. November 16, 8pm. In partnership with the Festival de la Vézère.

Pianista famoso por su eclecticismo, a Wilhem Latchoumia le gusta explorar repertorios poco conocidos. Este programa, con sabor sudamericano e ibérico, se centra en dos de sus compositores favoritos: Heitor Villa-Lobos y Manuel de Falla Heitor Villa-Lobos y Manuel de Falla… a los que ya ha dedicado discos multipremiados (Impressoes y Pieces for solo piano). A caballo entre los siglos XIX y XX, cada uno de estos músicos combinó el folclore de su tierra natal -el choro brasileño para Villa-Lobos, las influencias andaluzas para de Falla- con una escritura más sofisticada, todo ritmo vigoroso y sonoridades lánguidas. Uno estaba influido por Debussy, el otro por Ravel. La última curiosidad de la velada es el descubrimiento de Federico Monpou, compositor catalán cuyas delicadas piezas para niños interpreta Latchoumia. 16 de noviembre a las 20:00 h. En colaboración con el Festival de la Vézère.

Der für seinen Eklektizismus bekannte Pianist Wilhem Latchoumia erkundet gerne weniger gängige Repertoires. Davon zeugt dieses Programm mit südamerikanischen und iberischen Klängen, das sich um zwei seiner Lieblingskomponisten dreht? Heitor Villa-Lobos und Manuel de Falla, denen er bereits mehrfach ausgezeichnete Alben gewidmet hat (Impressoes und Pièces pour piano seul). Diese Musiker aus dem 19. und 20. Jahrhundert haben die Folklore ihrer Heimatländer – brasilianischer Choro für Villa-Lobos, andalusische Einflüsse für de Falla – mit gelehrteren Kompositionen kombiniert, die von kräftigen Rhythmen und schwelgerischen Klängen geprägt sind. Der eine steht unter dem Einfluss von Debussy, der andere unter dem von Ravel. Die letzte Kuriosität des Abends ist die Entdeckung von Federico Monpou, einem katalanischen Komponisten, dessen zarte Stücke für Kinder Latchoumia zu Gehör bringt. Am 16. November um 20 Uhr. In Partnerschaft mit dem Festival de la Vézère.

Mise à jour le 2023-08-28 par Corrèze Tourisme