Foire du livre 2023: Georges Simenon (Théâtre de Brive) Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde

Corrèze Foire du livre 2023: Georges Simenon (Théâtre de Brive) Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde, 10 novembre 2023, Brive-la-Gaillarde. Brive-la-Gaillarde,Corrèze Avec Florence Aubenas et Bruno Solo.

A 20h30..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . .

Place Aristide Briand

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Orchestres. A 20h30. Infos: 05 55 18 17 80. Con Florence Aubenas y Bruno Solo.

A las 20.30 h. Mit Florence Aubenas und Bruno Solo.

