Musique à Pernes les Fontaines Place Aristide Briand 84210 Pernes les Fontaines, 21 juin 2023, Pernes-les-Fontaines.

Le programme de la Fête de la Musique à Pernes les Fontaines :

19 h « 1605 », « Péro Quiet » et « Tune in 60’s » organisé par Music Revolution et Projecteur. Buvette et restauration sur place, dans les jardins de la Mairie

20h Concert Pop rock et jazz par L’estanquet et Côté jardin sur le Quai de Verdun

20h « Bluenotemusic » Trio jazz & lounge music dans le jardin de la Margelle

20h « Chorale Haut de Gamme », place des Comtes de Toulouse

20h30 « Chorale Choeur Cantabile », sous la Halle couverte

21h30 Harmonie « Les Enfants de la Nesque », sous la Halle couverte

Gratuit

Place Aristide Briand 84210 Pernes les Fontaines PERNES LES FONTAINES Pernes-les-Fontaines 84210 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 61 45 14 http://www.perneslesfontaines.fr Jardins de la Mairie parking sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00

©Mairie de Pernes les Fontaines