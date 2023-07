Cérémonie « Libération de Bassens le 28 août 1944 » Place Aristide Briand 33530 Bassens Bassens Catégories d’Évènement: Bassens

Gironde Cérémonie « Libération de Bassens le 28 août 1944 » Place Aristide Briand 33530 Bassens Bassens, 28 août 2023, Bassens. Cérémonie « Libération de Bassens le 28 août 1944 » Lundi 28 août, 18h15 Place Aristide Briand 33530 Bassens Rassemblement : 18h15

Cérémonie à 18h30 Place Aristide Briand 33530 Bassens place aristide Briand 33530 bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0557808157 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-28T18:15:00+02:00 – 2023-08-28T19:30:00+02:00

2023-08-28T18:15:00+02:00 – 2023-08-28T19:30:00+02:00 cérémonie libération Détails Catégories d’Évènement: Bassens, Gironde Autres Lieu Place Aristide Briand 33530 Bassens Adresse place aristide Briand 33530 bassens Ville Bassens Departement Gironde Lieu Ville Place Aristide Briand 33530 Bassens Bassens

Place Aristide Briand 33530 Bassens Bassens Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bassens/