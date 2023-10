Journées Portes Ouvertes des Tiers-Lieux Occitanie Place Argyroupoli Castanet-Tolosan Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne Journées Portes Ouvertes des Tiers-Lieux Occitanie Place Argyroupoli Castanet-Tolosan, 7 octobre 2023, Castanet-Tolosan. Journées Portes Ouvertes des Tiers-Lieux Occitanie Samedi 7 octobre, 16h00 Place Argyroupoli Entrée libre et gratuite pour tou.te.s Journée Porte-Ouverte du Réseau des Tiers-Lieux Occitanie Au Grenier, une après-midi et une soirée Dès 16h, lors de la visite vous pourrez poser les questions sur les animations et le fonctionnement du Grenier et pourquoi pas le tester.. Dès 19h une soirée « Culture » avec deux groupes de musique :

• Gabriel Mallada, auteur compositeur et guitariste urugayen

• Les Yeux de la voisine, un quatuor guitare, basse et chants

Restauration sur place avec le camion « Colibri » >> Plus d’info sur ces Journées du réseau Nos journées Portes-Ouvertes officielles sont elles, les 11,12,13 aux horaires habituels et samedi 14 l’après-midi. Place Argyroupoli avenue Pierre-Mendes-France31320 castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://fete-des-possibles.org/rdv/la-fete-des-possibles-village-associatif-alternatif-solidaire-la-ville-de-demain/ »}] [{« link »: « https://legrenier.cafe/journees-portes-ouvertes/ »}, {« link »: « https://legrenier.cafe/journees-portes-ouvertes-2/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T16:00:00+02:00 – 2023-10-07T23:00:00+02:00

