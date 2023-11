Vide-grenier Arbonne Place Arbonne, 11 novembre 2023, Arbonne.

Arbonne,Pyrénées-Atlantiques

Vide-grenier au profit d’AFM Téléthon

Restauration, buvette sur place

Animation musicale

Recettes intégralement reversées à l’AFM Téléthon

Repli au Bil Toki d’Arbonne en cas de mauvais temps.

2023-11-11 fin : 2023-11-11 17:00:00. .

Place Route du Bourg

Arbonne 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Garage sale in aid of AFM Telethon

Food and refreshments on site

Musical entertainment

All proceeds donated to AFM Téléthon

Fallback to the Bil Toki in Arbonne in case of bad weather

Venta de garaje a beneficio de AFM Téléthon

Comida y refrescos in situ

Animación musical

La recaudación se destinará íntegramente a AFM Téléthon

Traslado al Bil Toki de Arbonne en caso de mal tiempo

Flohmarkt zu Gunsten von AFM Telethon

Restauration, Getränke vor Ort

Musikalische Unterhaltung

Die Einnahmen gehen vollständig an AFM Téléthon

Ausweichen in den Bil Toki in Arbonne bei schlechtem Wetter

Mise à jour le 2023-11-03 par Office de Tourisme Pays Basque