A(PA)TRIDES La très pathétique et très tragique histoire d’Oreste le très maudit Jeudi 15 juin, 20h00 Place Arago Entrée libre

Dans une mise en jeu collective, agitée et bouffonne, A(PA)TRIDES questionne l’exil et la malédiction qui semble frapper à l’infini celles et ceux qui subissent les jeux de pouvoir et les conflits passés et présents. Oreste, dernier descendant de la famille des Atrides, s’apprête à entrer dans Mycènes pour accomplir la lourde tâche imposée par les dieux : tuer sa mère, Clytemnestre, pour venger son père, Agamemnon.

S’il la tue, sa mère le maudira. S’il renonce, son père le maudira. Face à ce choix impossible, Oreste tente d’échapper à son sort. En mode Retour vers le futur, il remonte le temps et les générations pour démêler sa destinée tragique.

Mise en scène Luce Martin-Guétat

Avec Clarice Boyriven, Nathan Croquet, Magali Lévêque et Eugénie Soulard (en alternance),

Noé Reboul et César Varlet (en alternance)

Place Arago Place Arago, 31500 Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-15T20:00:00+02:00 – 2023-06-15T21:10:00+02:00

Malik Lassoued