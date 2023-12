Exposition « Mon beau sapin » Place Antoine Masson Loury, 13 décembre 2023 14:30, Loury.

Loury,Loiret

Venez découvrir l’histoire du sapin depuis les origines à aujourd’hui, à travers les rites et traditions populaires, l’histoire du sapin de Noël, son évolution au cours des siècles et l’exploitation par les hommes.

Les mercredis et samedis de 14h30 à 17h ou sur réservation pour les autres jours..

Dimanche 2023-12-13 10:00:00 fin : 2024-01-06 17:00:00. 2 EUR.

Place Antoine Masson

Loury 45470 Loiret Centre-Val de Loire



Come and discover the history of the Christmas tree from its origins to the present day, through folk rites and traditions, the history of the Christmas tree, its evolution over the centuries and how it has been used by man.

Wednesdays and Saturdays from 2.30 to 5 p.m. or by reservation on other days.

Venga a descubrir la historia del árbol de Navidad desde sus orígenes hasta nuestros días, a través de ritos y tradiciones populares, la historia del árbol de Navidad, su evolución a lo largo de los siglos y cómo ha sido utilizado por el hombre.

Miércoles y sábados de 14.30 a 17.00 h, o con cita previa los demás días.

Entdecken Sie die Geschichte des Tannenbaums von den Ursprüngen bis heute, anhand von Volksriten und Traditionen, die Geschichte des Weihnachtsbaums, seine Entwicklung im Laufe der Jahrhunderte und die Nutzung durch die Menschen.

Mittwochs und samstags von 14:30 bis 17:00 Uhr oder nach Voranmeldung an anderen Tagen.

Mise à jour le 2023-12-04 par ADRT45