Jeu de piste « à la recherche de l’arbre lettré » Place Antoine Masson Loury, 23 juillet 2023, Loury.

Loury,Loiret

Jeu de piste en forêt avec des énigmes qui vous permettront de cheminer dans la bonne direction… Le but étant de trouver l’Arbre Lettré ! (à partir de 12 ans mineurs accompagnés).. Familles

Dimanche 2023-07-23 14:00:00 fin : 2023-07-23 17:00:00. 0 EUR.

Place Antoine Masson

Loury 45470 Loiret Centre-Val de Loire



A treasure hunt in the forest, with riddles to guide you in the right direction? The aim is to find the Tree of Letters! (accompanied minors aged 12 and over).

¿Una búsqueda del tesoro en el bosque con acertijos que te ayudarán a encontrar la dirección correcta? El objetivo es encontrar el Árbol de las Letras (menores acompañados a partir de 12 años).

Eine Schnitzeljagd durch den Wald mit Rätseln, die dir helfen, in die richtige Richtung zu gehen Das Ziel ist es, den Buchstabenbaum zu finden! (ab 12 Jahren in Begleitung von Minderjährigen).

Mise à jour le 2023-07-07 par ADRT45