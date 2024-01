MARDI CINEMA : LE GARÇON ET LE HÉRON Place Anterrieu Mauguio Catégories d’Évènement: Hérault

Mauguio MARDI CINEMA : LE GARÇON ET LE HÉRON Place Anterrieu Mauguio, 30 janvier 2024, Mauguio. Mauguio Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-30

fin : 2024-01-30 Ne manquez pas ce film d’animation du Studio Ghibli réalisé par Hayao Miyazaki..

Ne manquez pas ce film d’animation du Studio Ghibli réalisé par Hayao Miyazaki.

Après la disparition de sa mère dans un incendie, Mahito, un jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le village où elle a grandi. Il s’installe avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine où il rencontre un héron cendré qui devient petit à petit son guide et l’aide au fil de ses découvertes et questionnements à comprendre le monde qui l’entoure et percer les mystères de la vie. Mardi 30 janvier à 20h

Tarif : 5€ – pas de réservation, billetterie sur place par CinéPlan

Durée : 2h03 Théâtre Bassaget

Boulevard Anterrieu

34130 Mauguio EUR.

Place Anterrieu

Mauguio 34130 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2024-01-01 par OT MAUGUIO-CARNON Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Mauguio Autres Code postal 34130 Lieu Place Anterrieu Adresse Place Anterrieu Ville Mauguio Departement Hérault Lieu Ville Place Anterrieu Mauguio Latitude 43.6158032 Longitude 4.01205961 latitude longitude 43.6158032;4.01205961

Place Anterrieu Mauguio Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauguio/