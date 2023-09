BOURSE AUX JOUETS Place Anne Grommerch Thionville, 7 octobre 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

La bourse aux jouets organisée par la Ludothèque de Thionville se déroulera sur deux jours.

Sur place :Buvette / Pâtisseries. Tout public

Samedi 2023-10-07 13:00:00 fin : 2023-10-07 18:00:00. 0 EUR.

Place Anne Grommerch Salle du Beffroi

Thionville 57100 Moselle Grand Est



The toy fair organized by the Ludothèque de Thionville will take place over two days.

On site: refreshments / pastries

La feria del juguete organizada por la Ludoteca de Thionville se desarrollará a lo largo de dos días.

En el recinto: refrescos y bollería

Die von der Ludothek von Thionville organisierte Spielzeugbörse findet an zwei Tagen statt.

Vor Ort :Getränke / Gebäck

Mise à jour le 2023-09-27 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME