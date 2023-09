CONFÉRENCE SENSIBILISATION DÉMARCHAGE ET ARNAQUES Place Anne Grommerch Thionville, 5 octobre 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

L’Association PAGE en partenariat avec l’Espace Saint-Nicolas Thionville organise une Conférence sensibilisation « Démarchage et arnaques » animé par un ancien directeur

d’UFC que choisir.

Comment se prémunir contre ces méfaits ?

Places limitées !

Renseignements et inscription obligatoire.. Tout public

Jeudi 2023-10-05 14:30:00 fin : 2023-10-05 . 0 EUR.

Place Anne Grommerch

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Association PAGE, in partnership with Espace Saint-Nicolas Thionville, is organizing an awareness-raising conference on « Canvassing and scams »

of UFC que choisir.

How to protect yourself against these misdeeds?

Places are limited!

Information and registration required.

La asociación PAGE, en colaboración con el Espace Saint-Nicolas de Thionville, organiza una conferencia de sensibilización sobre « La prospección y las estafas », a cargo de un antiguo director de UFC que choisir

de UFC que choisir.

¿Cómo protegerse de estas fechorías?

Plazas limitadas

Es necesario informarse e inscribirse.

Die Association PAGE organisiert in Zusammenarbeit mit dem Espace Saint-Nicolas Thionville eine Sensibilisierungskonferenz « Démarchage et arnaques » (Kundenwerbung und Betrügereien), die von einem ehemaligen Direktor geleitet wird

von UFC que choisir.

Wie kann man sich gegen diese Untaten schützen?

Begrenzte Anzahl an Plätzen!

Informationen und Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-27 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME