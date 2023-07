Partir en livre Place André Meunier Bordeaux, 21 juillet 2023, Bordeaux.

Partir en livre Vendredi 21 juillet, 10h00, 14h00 Place André Meunier Entrée libre

Retrouvez les bibliothécaires et la bibliambule pour une journée dédiée au livre jeunesse et au plaisir de lire.

· 10h30 : atelier patrimoine (6-10 ans)

· 14h et 15h30 : rencontre et atelier dessin avec l’auteur/illustrateur Mathieu Delbreil

· tout l’après-midi : grande fresque participative

Place André Meunier 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/bibliotheques/la-bibliotheque-hors-les-murs »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T10:00:00+02:00 – 2023-07-21T12:00:00+02:00

2023-07-21T14:00:00+02:00 – 2023-07-21T18:00:00+02:00

PEL Partir en livre