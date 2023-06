Domérat concert place André Messager : Troubl’Fêtes, Philippe & son saxophone, Sunny Line Dance, Black Mango, Pat Mel Sen Band, Other Side Place André Messager – Centre Commercial / Bourg Domérat Domérat Catégories d’Évènement: Allier

Domérat Domérat concert place André Messager : Troubl’Fêtes, Philippe & son saxophone, Sunny Line Dance, Black Mango, Pat Mel Sen Band, Other Side Place André Messager – Centre Commercial / Bourg Domérat, 17 juin 2023, Domérat. Domérat concert place André Messager : Troubl’Fêtes, Philippe & son saxophone, Sunny Line Dance, Black Mango, Pat Mel Sen Band, Other Side Samedi 17 juin, 17h30 Place André Messager – Centre Commercial / Bourg La fête de la musique est de retour à Domérat pour une nouvelle édition ! Toute la soirée, différents lieux du centre bourg accueilleront de nombreux artistes locaux couvrant une grande variété de genres. Rejoignez-nous pour démarrer l’été en musique ! De la nouveauté à Domérat en 2023, la fête de la musique s’agrandit. Retrouvez les artistes Place Bacchus et place André Messager, mais aussi devant la médiathèque, esplanade Marcel Berthomier et dans les marches de la mairie. Programme place André Messager :

17h30 – Les Troubl’Fêtes, banda

18h – Philippe et son saxophone alto, champêtre

18h30 – Sunny Line Dance, danse

19h45 – Black Mango, rock indépendant acoustique

20h30 – Pat Mel Sen Band, rock – rockabilly

22h45 – Other Side, pop rock Place André Messager – Centre Commercial / Bourg Rue andré messager 03410 domérat Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T17:30:00+02:00 – 2023-06-18T00:00:00+02:00

2023-06-17T17:30:00+02:00 – 2023-06-18T00:00:00+02:00 © Service communication – Ville de Domérat – Juin 2023 Détails Catégories d’Évènement: Allier, Domérat Autres Lieu Place André Messager - Centre Commercial / Bourg Adresse Rue andré messager 03410 domérat Ville Domérat Departement Allier Lieu Ville Place André Messager - Centre Commercial / Bourg Domérat

Place André Messager - Centre Commercial / Bourg Domérat Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/domerat/

Domérat concert place André Messager : Troubl’Fêtes, Philippe & son saxophone, Sunny Line Dance, Black Mango, Pat Mel Sen Band, Other Side Place André Messager – Centre Commercial / Bourg Domérat 2023-06-17 was last modified: by Domérat concert place André Messager : Troubl’Fêtes, Philippe & son saxophone, Sunny Line Dance, Black Mango, Pat Mel Sen Band, Other Side Place André Messager – Centre Commercial / Bourg Domérat Place André Messager - Centre Commercial / Bourg Domérat 17 juin 2023