MARCHÉ DE NOËL Place André Mazureau Joué-sur-Erdre, 9 décembre 2023, Joué-sur-Erdre.

Joué-sur-Erdre,Loire-Atlantique

L’association UCAJ organise le marché de Noël à Joué-sur-Erdre le samedi 9 décembre !.

2023-12-09

Place André Mazureau

Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The UCAJ association is organizing a Christmas market in Joué-sur-Erdre on Saturday, December 9!

La asociación UCAJ organiza un mercado navideño en Joué-sur-Erdre el sábado 9 de diciembre

Der Verein UCAJ organisiert am Samstag, den 9. Dezember, den Weihnachtsmarkt in Joué-sur-Erdre!

