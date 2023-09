Les Campulsations 2023 place André Maurois Périgueux, 28 septembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Avec SOPYCAL (Bordeaux > Trap)

Sopycal est une rebelle singulière qui nous livre son intime en colère blessée par l’amour et les désillusions. Mélangeant à la fois des sonorités trap et cloud sur un nuage de pop elle nous partage des histoires drôles, violentes et désarmantes de sincérité.

+ BOLZED (Biarritz – Paris > Rap)

C’est dans une maison en chantier que ces amis d’enfance ont griffonné leurs premières rimes. Ils mêlent rap, pop, électro, rock et proposent une musique rythmée et entraînante aux refrains fédérateurs.

+ LEGACY (Belle-île-en-mer > sound-system reggae/dub)

Lorsque qu’une passion pour le sound-system s’exporte d’une petite île bretonne vers les terres continentale, il faut s’attendre à une danse endiablée. De rythmes assez lents vers des morceaux plus instrumentaux et énergiques, tout y passe entre reggae et dub.

+ DA KILLS B (Dordogne > Techno).

2023-09-28 fin : 2023-09-28 00:00:00. EUR.

place André Maurois

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



With SOPYCAL (Bordeaux > Trap)

Sopycal is a singular rebel who gives us her intimate, angry voice, wounded by love and disillusionment. Mixing trap and cloud sounds on a cloud of pop, she shares funny, violent and disarmingly sincere stories.

+ BOLZED (Biarritz – Paris > Rap)

It was in a house under construction that these childhood friends scribbled their first rhymes. They mix rap, pop, electro and rock to create a rhythmic, catchy sound with unifying refrains.

+ LEGACY (Belle-île-en-mer > reggae/dub sound-system)

When a passion for sound systems is exported from a small island in Brittany to the mainland, you can expect some wild dancing. From slower rhythms to more instrumental and energetic tracks, everything from reggae to dub is covered.

+ DA KILLS B (Dordogne > Techno)

Con SOPYCAL (Burdeos > Trampa)

Sopycal es una rebelde singular que comparte sus sentimientos más íntimos de rabia, herida de amor y desilusión. Mezclando sonidos trap y cloud sobre una nube de pop, comparte historias divertidas, violentas y desarmantemente sinceras.

+ BOLZED (Biarritz – París > Rap)

Fue en una casa en obras donde estos amigos de la infancia garabatearon sus primeras rimas. Mezclan rap, pop, electro y rock para producir una música rítmica y pegadiza con estribillos unificadores.

+ LEGACY (Belle-île-en-mer > reggae/dub sound-system)

Cuando la pasión por los sound-systems se exporta de una pequeña isla de Bretaña al continente, cabe esperar bailes desenfrenados. Desde ritmos bastante lentos hasta temas más instrumentales y enérgicos, todo va del reggae al dub.

+ DA KILLS B (Dordoña > Techno)

Mit SOPYCAL (Bordeaux > Trap)

Sopycal ist eine einzigartige Rebellin, die uns ihre zornige, von Liebe und Enttäuschungen verletzte Intimität mitteilt. Sie mischt Trap- und Cloud-Sounds auf einer Pop-Wolke und teilt mit uns lustige, gewalttätige und entwaffnend ehrliche Geschichten.

+ BOLZED (Biarritz – Paris > Rap)

In einem Haus auf der Baustelle kritzelten diese Freunde aus Kindertagen ihre ersten Reime. Sie vermischen Rap, Pop, Elektro und Rock und bieten eine rhythmische und mitreißende Musik mit vereinigenden Refrains.

+ LEGACY (Belle-île-en-mer > Soundsystem Reggae/dub)

Wenn die Leidenschaft für ein Soundsystem von einer kleinen bretonischen Insel auf das Festland überschwappt, kann man sich auf einen wilden Tanz gefasst machen. Von langsamen Rhythmen bis hin zu instrumentalen und energiegeladenen Stücken ist zwischen Reggae und Dub alles dabei.

+ DA KILLS B (Dordogne > Techno)

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Communal de Périgueux