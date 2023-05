LES CONCEPTS 2D ET 3D Place André Malraux, 14 juin 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

Un dessinateur 2D et un concepteur 3D présenteront leur métier et exposeront leur savoir-faire en détaillant la création de Buggy The Clown, pièce emblématique de la marque.

Réservation obligatoire – dans la limite des places disponibles. Tout public

Mercredi 2023-06-14 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-14 17:00:00. 0 EUR.

Place André Malraux Salle Blanche

Thionville 57100 Moselle Grand Est



A 2D and a 3D designer will present their work and showcase their expertise by detailing the creation of Buggy The Clown, the brand’s iconic piece.

Reservation required – subject to availability

Un diseñador 2D y otro 3D presentarán su trabajo y mostrarán sus conocimientos detallando la creación de Buggy The Clown, la pieza icónica de la marca.

Reserva obligatoria – sujeto a disponibilidad

Ein 2D- und ein 3D-Designer stellen ihren Beruf vor und präsentieren ihr Know-how, indem sie die Kreation des Buggy The Clown, eines ikonischen Stücks der Marke, detailliert erläutern.

Reservierung erforderlich – im Rahmen der verfügbaren Plätze

Mise à jour le 2023-05-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME