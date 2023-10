Via Injabulo Place André Malraux Bourges, 21 novembre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

La célèbre compagnie de danse sud-africaine Via Katlehong confie sa dernière création à deux grands noms de la danse contemporaine : le portugais Marco da Silva Ferreira et le franco-sénégalais Amala Dianor, issus de la street-dance..

2023-11-21 fin : 2023-11-21 . .

Place André Malraux

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



The renowned South African dance company Via Katlehong entrusts its latest creation to two great names in contemporary dance: Portuguese street dancer Marco da Silva Ferreira and French-Senegalese street dancer Amala Dianor.

La célebre compañía de danza sudafricana Via Katlehong ha confiado su última creación a dos de los grandes nombres de la danza contemporánea: el bailarín callejero portugués Marco da Silva Ferreira y la bailarina callejera franco-senegalesa Amala Dianor.

Die berühmte südafrikanische Tanzkompanie Via Katlehong vertraut ihre neueste Kreation zwei großen Namen des zeitgenössischen Tanzes an: dem Portugiesen Marco da Silva Ferreira und dem Franko-Senegalesen Amala Dianor, die beide aus dem Street-Dance kommen.

Mise à jour le 2023-10-24 par OT BOURGES